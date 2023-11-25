Галоян: «Балтика» даст бой «Спартаку»

Хавбек калининградской «Балтики» Артур Галоян поделился мыслями о матче против московского «Спартака» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«Подходим к игре в боевой готовности, ждем на матче аншлаг и будем играть на победу, нам нужны очки. Мы дадим «Спартаку» бой», - передает слова полузащитника «Газета.Ru».

Матч «Балтика» - «Спартак» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

После 15 туров хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.