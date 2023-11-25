Булыкин сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о предстоящем столичном дерби ЦСКА – «Динамо», которое пройдет в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Принципиальный матч. Дерби - всегда осторожная игра. Все будет зависеть от первого тайма. Думаю, в итоге счет будет 1:1. Команды равные, важные очки никто не хочет терять», - рассказал эксперт в интервью Sport24.

Поединок между «армейцами» и «бело-голубыми» состоится в субботу, 25 ноября, на столичном стадионе «ВЭБ Арена». Начало дерби запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место в таблице, а гости – третье.