Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Мне думается, что «Зенит» просто сильнее соперника. Квалификация их футболистов позволит задавать игровую тональность. «Сочи» психологически сегодня находится не на уровне двухлетней давности. Сочинцы не верят в себя и будут посматривать на «Зенит» как на кумиров. У меня есть убеждённость, что «Зенит» обязан добиться победы и не отпускать от себя «Краснодар», - сказал Игнатьев.

Матч «Зенит» - «Сочи» пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.