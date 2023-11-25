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Экс-тренер сборной России: «Сочинцы будут смотреть на «Зенит» как на кумиров» эксклюзив

25 Ноября 2023 • 10:00 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.35 X 5.30 2 10.00
Через 4 ч. 49 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Мне думается, что «Зенит» просто сильнее соперника. Квалификация их футболистов позволит задавать игровую тональность. «Сочи» психологически сегодня находится не на уровне двухлетней давности. Сочинцы не верят в себя и будут посматривать на «Зенит» как на кумиров. У меня есть убеждённость, что «Зенит» обязан добиться победы и не отпускать от себя «Краснодар», - сказал Игнатьев.

Матч «Зенит» - «Сочи» пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

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