Тихонов раскрыл, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какая у него была заработная плата в столичном клубе.

«Какая зарплата была в «Спартаке» в конце 90-х? Пять тысяч долларов. После удачных выездных матчей раздавали премии в самолёте», - рассказал бывший футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Тихонов защищал цвета столичного «Спартака» с 1992 по 2000 год. В составе национальной сборной России полузащитник провел 29 поединков и отметился одним забитым мячом.

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