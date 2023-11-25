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Тихонов раскрыл, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х

25 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, какая у него была заработная плата в столичном клубе.

«Какая зарплата была в «Спартаке» в конце 90-х? Пять тысяч долларов. После удачных выездных матчей раздавали премии в самолёте», - рассказал бывший футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Тихонов защищал цвета столичного «Спартака» с 1992 по 2000 год. В составе национальной сборной России полузащитник провел 29 поединков и отметился одним забитым мячом.

Прогноз Тихонова на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов
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