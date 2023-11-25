Игрок «Рубина»: «Мы хотим остановить «Факел» и добиться победы»

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко высказался относительно предстоящего поединка против воронежского «Факела» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Мы готовимся и понимаем, что игра будет непростой, в том числе в связи с погодными условиями. Воронеж набрал хороший ход, но мы планируем их остановить и добиться победы», - передает слова футболиста пресс-служба клуба из Казани.

Поединок состоится в воскресенье, 26 ноября. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Факел» занимает десятое место в таблице, а «Рубин» - восьмое.