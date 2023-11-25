Прогноз Тихонова на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от поединка 16-го тура Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Локомотивом».

«Здесь вполне может быть ничья, кроме того, жду от соперников обмена голами - оборона хозяев оставляет желать лучшего, да и «Локо» на чужом поле практически всегда пропускает», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч пройдет на стадионе в Самаре сегодня, 25 ноября. Начало поединка запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.