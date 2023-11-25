Тихонов: «Сочи» с «Зенитом» ловить нечего»

Ветеран московского «Спартака» Андрей Тихонов дал комментарий касательно предстоящего матча между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Сочи» с «Зенитом» ловить нечего, тем более на выезде. Сложно представить более удобный матч для подопечных Семака, чтобы набрать очки», - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Зенита» против «Сочи» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния можно будет читать на страницах Liveresult.ru.