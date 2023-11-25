«Балтика» - «Спартак»: Бубнов назвал победителя матча

Московский «Спартак» сыграет на выезде против калининградской «Балтики» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по этому матчу поделился экс-защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«0:1. У «Спартака» будет преимущество как минимум из-за лучшего состава в группе атаки. Москвичи должны создать больше моментов. Здесь поставлю на победу «красно-белых», - передает слова Александра Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 25 ноября, и начнется в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.