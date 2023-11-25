Рианчо признался, что не следит за матчами «Спартака»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо признался, что не следит за выступлением команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я не видел в этом году ни одной игры команды. Почему не слежу? В Испании не показывают РПЛ, у меня просто нет возможности смотреть матчи своей бывшей команды», - рассказал специалист в беседе с журналистом «РБ Спорта».

После 15 туров чемпионата России спартаковцы набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 25 ноября.