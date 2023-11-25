Прогноз Бышовца на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался о поединке между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Игра будет сводиться к индивидуальным поединкам и стандартам. Напряженность будет достаточно высокой. И вероятность ничейного результата высока. Он подойдет обеим командам», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Поединок «Крылья Советов» - «Локомотив» пройдет в субботу, 25 ноября, начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.