Бышовец оценил расклад сил в матче ЦСКА – «Динамо»

Экс-рулевой сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о центральном матче 16-го тура Премьер-лиги ЦСКА – «Динамо».

«Это дерби. Такие матчи всегда проходят при высокой самоотдаче, на пределе своих возможностей, это всегда интрига. Считаю, шансы команд равны», - цитирует Бышовца телеканал «Матч ТВ».

Столичное дерби между «армейцами» и «бело-голубыми» состоится сегодня, 25 ноября, на московском стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru