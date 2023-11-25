Новиков рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА – «Динамо»

Экс-голкипер сборной СССР Валерий Новиков поделился мнением о предстоящем дерби ЦСКА – «Динамо», которое состоится в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Матч будет важным для команд, терять очки никто не планирует, ведь и так было много ничейных результатов. Результат спрогнозировать, мне кажется, много голов мы не увидим», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

ЦСКА примет «Динамо» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 25 ноября. Начало встречи запланировано в 17:30 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.