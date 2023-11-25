Бубнов дал прогноз на дерби ЦСКА - «Динамо»

В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Прогнозом на столичное дерби поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«По игре и составам команды одного уровня. Но у «Динамо» есть преимущество на скамейке. Тем не менее «армейцы» лучше играют в обороне, поэтому здесь вполне возможна ничья», - приводит слова эксперта Sportbox.

Поединок ЦСКА против «Динамо» пройдет в субботу, 25 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 17:30 по местному времени. Текстовый онлайн-репортаж матча организует Liveresult.ru.