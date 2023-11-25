Точный прогноз на матч «Зенит» - «Сочи» от Бубнова

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче между петербургским «Зенитом» и «Сочи» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«2:0. Команде Семака нельзя терять очки, чтобы не отстать от «Краснодара». Так что «сине-бело-голубые» будут нацеливаться только на победу», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча «Зенита» и «Сочи» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 25 ноября. Начало матча запланировано в 15:15 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на страницах Liveresult.ru.