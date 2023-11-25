Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

В рамках 16-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут московский «Локомотив». Об этом матче высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Команды находятся рядом в таблице и в целом не сильно разнятся по уровню. Полагаю, что не будет ни у кого подавляющего преимущества, можно ожидать ничейного исхода», - передает слова Александра Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Самаре сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.