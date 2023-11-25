Чанов: «У ЦСКА есть шанс отомстить «Динамо»

В российской Премьер-лиге начинается второй круг, в шестнадцатом туре чемпионата состоится матч между ЦСКА и «Динамо». Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своими ожиданиями от московского дерби, он считает, что у ЦСКА, несмотря на проблемы с составом, есть шансы отомстить за поражение первого круга. но для этого надо достойно сыграть и в нападении, и в защите.

- Думаю, что у ЦСКА есть реальные шансы взять реванш за поражение от «Динамо» в первом круге. Для этого нужно, чтобы сложились две составляющие. Во-первых, реализация голевых моментов. А во-вторых, надёжно должна сыграть защитная линия, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.