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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «У ЦСКА есть шанс отомстить «Динамо»

25 Ноября 2023 • 05:14 Комментировать

В российской Премьер-лиге начинается второй круг, в шестнадцатом туре чемпионата состоится матч между ЦСКА и «Динамо». Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своими ожиданиями от московского дерби, он считает, что у ЦСКА, несмотря на проблемы с составом, есть шансы отомстить за поражение первого круга. но для этого надо достойно сыграть и в нападении, и в защите.

- Думаю, что у ЦСКА есть реальные шансы взять реванш за поражение от «Динамо» в первом круге. Для этого нужно, чтобы сложились две составляющие. Во-первых, реализация голевых моментов. А во-вторых, надёжно должна сыграть защитная линия, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.


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