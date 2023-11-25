​Динияр Билялетдинов не решился предсказать исход матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Возобновляется российский чемпионат, в матче шестнадцатого тура сойдутся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Динияр Билялетдинов, в прошлом выступавший в составе «железнодорожников», поделился своим прогнозом на исход игры. Он заявил, что не решается предсказать сценарий одного из самых интересных матчей шестнадцатого тура российской Премьер-лиги.

- В этом матче ни одну из команд нельзя считать фаворитом. Исход этой встречи непредсказуем. Предугадать результат вообще невозможно, - цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.

Игра «Локомотива» и «Крыльев» состоится в субботу, 25 ноября.