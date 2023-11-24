Радимов полагает, что Сергеев сможет заменить Кассьерру на острие атаки

Лучший бомбардир чемпионата России в этом сезоне, форвард «Зенита» Матео Кассьерра завтра не сыграет против «Сочи». Бывший зенитовец, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов порассуждал над тем, как питерцы смогут заменить колумбийца.

«Можно перестроить схему и сыграть не с двумя нападающими. Мне кажется, что сыграют по схеме 4–3–3, а Иван Сергеев будет действовать на самом острие атаки», - говорит Радимов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ с 12 голами в активе. Отрыв от ближайших конкурентов весом и составляет пять голов. На втором месте рейтинга идут Джон Кордоба и Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА).