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«Казань не брал, но попробуем»: «Факел» опубликовал забавное превью к игре с «Рубином» видео

24 Ноября 2023 • 22:55 Комментировать
Рубин
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Факел
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26.11 16:30

Воронежский «Факел» славится своими предматчевыми видео. Вот и в этот раз пресс-служба клуба постаралась, разместив небольшой ролик перед игрой с «Рубином» на выезде.

На видео капитан команды Ираклий Квеквескири отвечает на допросе и перечисляет недавние победы воронежцев над командами из Оренбурга, Москвы, Грозного.

Напомним, что «Факел» в официальных матчах не проигрывает с конца сентября. «Рубин» также крайне удачно играет – в последних пяти турах у казанцев – ноль поражений и пропущенных мячей.

Матч «Рубин» - «Факел» порадует любителей российского футбола в грядущее воскресенье, 26 ноября. Текстовую трансляцию игры проведёт наш сайт.

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