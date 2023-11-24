Воронежский «Факел» славится своими предматчевыми видео. Вот и в этот раз пресс-служба клуба постаралась, разместив небольшой ролик перед игрой с «Рубином» на выезде.

На видео капитан команды Ираклий Квеквескири отвечает на допросе и перечисляет недавние победы воронежцев над командами из Оренбурга, Москвы, Грозного.

Напомним, что «Факел» в официальных матчах не проигрывает с конца сентября. «Рубин» также крайне удачно играет – в последних пяти турах у казанцев – ноль поражений и пропущенных мячей.

Матч «Рубин» - «Факел» порадует любителей российского футбола в грядущее воскресенье, 26 ноября. Текстовую трансляцию игры проведёт наш сайт.