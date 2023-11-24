Сенников: «Для «Локомотива» игра даже более принципиальна, чем для «Крыльев Советов»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «железнодорожниками».

«Фаворита в этом матче выделить сложно. «Крылья» играют дома, а дома они обычно выступают очень хорошо. Команда стабильная. Они могут сыграть очень успешно против «Локомотива». Так что ожидать можно всякого. Может сказаться то, что у «Локо» многие игроки уезжали на сборы. Если смотреть чисто по составу, то «Локомотив» - более высококлассная команда.

Принципиальный ли этот матч для Осинькина? В первую очередь это игра за очки, разница в таблице невелика. Так что матч принципиальный и для Осинькина, и для Галактионова. Причем скажу, что с Осинькина спрос меньше. «Крылья» в случае поражения не получат такую долю критики, как «Локо» в такой же ситуации. Так что для «Локомотива» игра даже более принципиальна в каком-то плане», - сказал Сенников.

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в субботу, начало матча в 13:00.