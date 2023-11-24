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Головин сыграет с «ПСЖ» с первых минут

24 Ноября 2023 • 22:20 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
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Через 0 ч. 13 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин – в основе монегасков на грядущий матч с «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1.

В целом, состав «Монако» на матч выглядит так:

Кён, Синго, Марипан (к), Магасса, Вандерсон, Закария, Камара, Якобс, Минамино, Головин, Балогун.

Напомним, что монегаски сейчас находятся в тройке лидеров Лиги 1. У клуба в активе 24 очка, а отставание от сегодняшнего соперника, который идёт на первой строчке – всего три балла. Возможная победа может до матча «Ниццы» вознести «Монако» на первое место, которое клуб будет делить с парижанами.

Следить за матчем в формате текстовой трансляции можно на нашем портале. Старт – в 23:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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