Гарре может покинуть «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы клуб из трех разных стран — Испании, Греции и ОАЭ.

По сведениям источника, в трудовом соглашении Гарре с «Крыльями Советов» прописан пункт о сумме отступных, которые составляют десять миллионов евро. При этом сообщается, что 40% от этой суммы самарцы должны будут отдать бывшей команде Гарре — «Расингу».

Гарре выступает за «Крылья Советов» с января этого года. За это время футболист появился на поле в 35 матчах во всех турнирах, стал автором девяти мячей и четырех ассистов. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года.