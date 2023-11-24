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Ашурматов: «У Шомуродова нет мысли вернуться в Россию»

24 Ноября 2023 • 21:11 Комментировать

Игрок казанского «Рубина» и национальной сборной Узбекистана Рустам Ашурматов рассказал о том, как сейчас дела у Элдора Шомуродова. Этот бывший форвард «Ростова» на данный момент защищает цвета «Кальяри».

«Мой самый близкий друг. Ему обидно, что в «Кальяри» он сейчас мало играет, но в Италии ему всё очень нравится: и жизнь, и лига. У него нет мыслей о возвращении», - говорит Ашурматов Metaratings.

Напомним, что Шомуродов играл в РПЛ за дончан с 2017 по 2020 годы, а после перебрался в Италию в «Дженоа». С 2021 года перебрался в «Рому», в прошлом сезоне провёл в аренде в «Специи», а в этом сезоне находится в аренде в «Кальяри».

В этом сезоне у Элдора в активе 12 официальных матчей за клуб, но нет голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Элдор Шомуродов Рустам Ашурматов ещё теги
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