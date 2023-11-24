Угаров: «У «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом»

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о предстоящем поединке 16-го тура чемпионата России, в котором «сине-бело-голубые» встретятся с «Сочи».

«Думаю, у «Сочи» нет шансов в матче с «Зенитом», потому что в Петербурге играют футболисты выше уровнем. Соперник настолько слаб, что сейчас выпускать в составе «Зенита» можно кого угодно», — приводит слова Угарова портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что если южане проиграют «Зениту» не с крупным счетом, то для них это будет успех.

Матч «Зенит» - «Сочи» пройдет в субботу, 25 ноября. Старт поединка запланирован на 15:15 по столичному времени.