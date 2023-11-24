Веденеев рассказал, как «Сочи» может усложнить жизнь «Зениту»

Завтра в рамках первого игрового дня 16 тура РПЛ питерский «Зенит» принимает абсолютного аутсайдера Премьер-лиги – «Сочи». Бывший зенитовец Сергей Веденеев предположил, какой тактикой южане могут осложнить жизнь питерцам в грядущем противостоянии.

«Зениту» нужна хорошая реализация моментов. Она есть у того же Кассьерры, но он не сыграет. Всё может осложнить тактика «Сочи», если они решат плотно стоять у ворот своих. Но вряд ли счет окажется в пользу южан», - рассуждает Веденеев для «РБ Спорта».

Напомним, что победа может вывести питерцев на первое место турнирной таблицы как минимум до следующего дня – пока «Краснодар» не сыграет свой матч в Екатеринбурге против местного «Урала».