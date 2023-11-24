Григорян: «Зенит» бился за каждый сантиметр поля»

Российский тренер Александр Григорян оценил чемпионский матч питерского ЖФК «Зенит». Петербурженки гостили у московского ЦСКА в Химках и победили – 2:1.

«Сегодня «Зенит» бился за каждый квадратный сантиметр поля, но ЦСКА был лучше, создавая больше моментов. Не скажу, что «Зенит» взял чемпионство случайно. Но в таких матчах, когда или жизнь, или смерть, и определяется чемпион. И «Зенит» лучше выглядел в конкретном матче», - говорит Григорян телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Григорян – не новичок в женском футболе. В «нулевые годы» он приводил свои женские команды к чемпионству в России четыре раза: трижды – пермскую «Звезду-2005» и один раз – «Ладу» из Тольятти.

Также женские команды Григоряна четыре раза брали Кубок России и один раз доходили до финала Лиги чемпионов («Звезда-2005» в 2009 году).

«Зенит» обыграл ЦСКА в битве за чемпионство