Осинькин: «Локомотив» набирает очки, нас ждёт тяжёлая игра»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о завтрашнем матче его команды против московского «Локомотива».

«В первом круге «Локомотив», может быть, выглядел не очень вразумительно. Наверное, это был его самый большой провальчик. Все остальном клуб играл ровно, а последние туры стабильно набирает очки. Нас ждет тяжелая игра при тяжёлой погоде», - говорит Осинькин для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в первом круге «Локомотив» принимал «Крылья» дома 12 августа, тот матч завершился ничьей – 1:1. Спасительный для «Локо» гол на последних минутах матча оформил Константин Марадишвили, у «Крыльев» во втором тайме забил Николай Рассказов.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Локомотив» откроет 16-й тур РПЛ. Старт игры – в 13:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на нашем портале.