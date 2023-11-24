​«Коней укротили»: Медведев продолжает подшучивать над соперниками «Зенита»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, продолжает подшучивать над соперниками питерского клуба. Накануне, после победы хоккейного СКА над «Спартаком», Медведев сказал: «Рыбный день, страна без мяса!»

Теперь же Медведев необычно отреагировал на победу женской команды «Зенита» над ЦСКА (2:1). В этом матче команды разыгрывали титул чемпиона России.

«Вчера я сказал «страна без мяса»? Сегодня можно сказать про ЦСКА, что коней укротили», - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что женская команда «Зенит» стала чемпионом России второй год подряд.