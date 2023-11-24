В РФС допустили расширение женской Суперлиги

Женскую Суперлигу в следующем сезоне могут расширить. Об этом рассказал Максим Митрофанов, генсек РФС. Чиновник отметил уровень роста женского футбола России.

«Рост виден по количеству болельщиков на стадионах. Надеюсь, они тоже видят рост. Надеюсь, что в следующем году будет большее количество команд в чемпионате», - говорит Митрофанов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что час назад питерский «Зенит» стал новым чемпионом России по футболу среди женщин, обыграв в последнем туре ЦСКА.

Всего в Суперлиге в этом сезоне участвовали следующие 14 команд: «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново», «Динамо» (все – Москва), «Звезда-2005» (Пермь), «Крылья Советов» (Самара), «Рязань-ВДВ», «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Краснодар», «Енисей» (Красноярск), «Рубин» (Казань).

Кстати, этой осенью был создан ЖФК «Спартак» - новый клуб будет представлять Москву.