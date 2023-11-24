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Барбоза: «Зениту» не будет не сложно продать Ренана»

24 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.35 X 5.40 2 10.00
Через 18 ч. 8 мин.

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный уход из питерского «Зенита» Роберта Ренана. Молодой бразилец играет в команде Сергея Семака в этом сезоне крайне мало.

«10 млн евро за Ренана для «Зенита», клуба с хорошей экономикой – вполне приемлемо. Думаю, большой проблемой это не будет для клуба, если захотят – есть все возможности», - говорит Барбоза «Спорту День за Днём».

Напомним, что всего на счету Ренана в этом сезоне восемь матчей за зенитовцев во всех турнирах без результативных действий. Пополнил клуб Ренан прошлой зимой, когда перебрался в Питер в рамках обмена «Зенита» игроками с «Коринтиансом».

Тем не менее, ранее сообщалось, что Ренан не планирует покидать «Зенит» в январе.

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