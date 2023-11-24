Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» обыграл ЦСКА в битве за чемпионство в женском футболе

24 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать

В пятницу в женском чемпионате России проходил матч между ЦСКА и «Зенитом». Это была битва за чемпионство – москвичкам для завоевания титула нужно было побеждать, а их соперницам хватало и ничьей.

Команда «Зенита» отпраздновала победу со счётом 2:1 и стала чемпионом России по женскому футболу. «Сине-бело-голубые» завоевали титул второй год подряд.

Стоит сказать, что за три тура до финиша чемпионата женская команда ЦСКА опережала «Зенит» на пять очков.

Отметим, что женская команда «Зенита» была создана в начале 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Женский Футбол Зенит (женская команда) ЖФК ЦСКА ЖФК Зенит ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.24 3.70 3.00
Видео
25.11.23 в 15:15
Зенит Зенит
Сочи Сочи
1.29 5.80 9.60
Видео
25.11.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.00
Видео
25.11.23 в 19:45
Балтика Балтика
Спартак Москва Спартак Москва
3.75 3.65 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
19:24 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Зениту» не будет не сложно продать Ренана»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Чанов: Агкацев не будет играть в «Краснодаре»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Качество игры «Спартака» пока не соответствует тому, чтобы побеждать на выезде»
19:04 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» обыграл ЦСКА в битве за чемпионство в женском футболе
18:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: В дерби ЦСКА – «Динамо» на первый план выйдут нападающие и вратари
18:48 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях» прокомментировали возможную операцию Салтыкова
18:44 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Крылья Советов» и «Локомотив» не выявят победителя
18:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин призвал отменить Fan ID
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Игнашевич ответил на вопрос об интересе «Балтики» к Сутормину и Марадишвили
18:34 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: ЦСКА и «Динамо» будут играть на победу
18:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов не сомневается в победе «Зенита» над «Сочи»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Барриос рассказал, почему «Зенит» не победил «Краснодар»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Российские ​судьи проведут зимний сбор в Турции
18:12 · Россия. Премьер-лига
Мойзес признался, что скучает по Бразилии
18:08 · Россия. Премьер-лига
​На дерби ЦСКА – «Динамо» протестируют офсайдные линии
Все новости
Рекомендуем