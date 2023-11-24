​«Зенит» обыграл ЦСКА в битве за чемпионство в женском футболе

В пятницу в женском чемпионате России проходил матч между ЦСКА и «Зенитом». Это была битва за чемпионство – москвичкам для завоевания титула нужно было побеждать, а их соперницам хватало и ничьей.

Команда «Зенита» отпраздновала победу со счётом 2:1 и стала чемпионом России по женскому футболу. «Сине-бело-голубые» завоевали титул второй год подряд.

Стоит сказать, что за три тура до финиша чемпионата женская команда ЦСКА опережала «Зенит» на пять очков.

Отметим, что женская команда «Зенита» была создана в начале 2020 года.