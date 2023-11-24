В «Крыльях» прокомментировали возможную операцию Салтыкова

В самарских «Крыльях Советов» отреагировали на недавнюю новость о том, что молодого таланта самарцев Никиту Салтыкова могут прооперировать. Ранее сообщалось, что 19-летнему полузащитнику нужна хирургическая чистка коленного сустава – в качестве мер профилактики.

«Насчет операции зимой решения нет. Никита готовится к матчам. В скольких из трех последних игр в этом году он сыграет, это будет решать тренерский штаб команды», - цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-службу самарцев.

Салтыков в этом сезоне оформил за волжан четыре гола и четыре ассиста и регулярно играет под руководством Игоря Осинькина за свою команду.

Молодую звезду «Крыльев Советов» могут прооперировать