Борис Игнатьев: «Крылья Советов» и «Локомотив» не выявят победителя

Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался в преддверии матча «Крылья Советов» - «Локомотив».

«Думаю, что команды не выявят победителя. Будут голы, будет красивая, интересная, динамичная игра, но победителя мне сложно назвать», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

При этом специалист считает, что у «Локомотива» больше шансов на победу за счет стабильности состава и более качественных исполнителей, но «Крылья» играют в хороший футбол, который позволяет им регулярно набирать очки.

Перед стартом 16-го тура чемпионата России подопечные Игоря Осинькина занимают четвертое место, а «железнодорожники» — седьмое.

Очное противостояние между командами пройдет 25 ноября. Старт поединка запланирован на 13:00 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.