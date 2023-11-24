Масалитин: «Локомотив» пока не может раскочегариться»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящей встрече 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

- У кого больше шансов в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»?

- Самарцы приучили, что хорошо стартуют. Они здорово начали чемпионат и воспользовались ситуацией в других клубах. На каком-то отрезке даже были лидерами, наряду с «Краснодаром», но потом ситуация поменялась. Дома они играют очень хорошо. Да и на выезде хорошо начинают. Минут за 15-20 они всегда забивают. Но на всю игру их тоже не хватает. Иногда теряют концентрацию в конце и упускают свое преимущество. Но могут и прибавить, если матч для них неудачно складывается.

- Какой получится игра, как думаете?

- Будет результативная игра.

- А как вам «Локомотив» в последних встречах?

- На этом отрезке он пока не может раскочегариться. Бывают хорошие отрезки и плохие. Но команда опытная, знает, как собраться в нужный момент. У «железнодорожников» шансы предпочтительнее.

- Почему?

- Команда более мастеровитая. Она может сыграть от обороны, поймать соперника на контратаке, додавить его. Матч будет непредсказуемым и результативным.

Елена Григорьевская