Масалитин призвал отменить Fan ID

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин под эффектом матча сборных России и Кубы в Волгограде (8:0) призвал отменить паспорт болельщика в РПЛ, иначе именуемый как Fan ID. Эксперта поразило количество болельщиков, поддержавших сборную – их было более 40 тыс. На игру никаких документов, кроме билета, не требовалось.

«Полный стадион, игра идёт, у ребят глаза горят! Пусть народ приходит на футбол и поддерживает команды! Камеры есть, всё есть — дайте спокойно народу ходить на матчи, тем более, пока идет СВО», - говорит Масалитин «Газете.Ру».

Напомним, что на всех аренах РПЛ Fan ID стал необходим с начала второй части сезона-2022/23.