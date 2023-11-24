Радимов не сомневается в победе «Зенита» над «Сочи»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Сочи».

«Потери «Зенита»? Я не вижу проблемы вообще никакой — у команды хорошая скамейка. Ну и в принципе дома против последней команды чемпионата я даже не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам первого круга «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. «Сочи» занимает последнюю строчку, имея в своей копилке 10 баллов.

Матч «Зенит» - «Сочи» состоится 25 ноября. Начало встречи запланировано на 15:15 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.