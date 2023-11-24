Барриос рассказал, почему «Зенит» не победил «Краснодар»

Украшением 15 тура РПЛ стал поединок «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге – между собой играли команды со второго и первого места турнирной таблицы.

Опорник питерского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, почему питерцам дома не удалось добыть победу над «быками».

«Просто «Краснодар» в этом сезоне показывает хороший и качественный футбол – нам было очень сложно и победа, к сожалению, ускользнула. Но выводы сделаны, страница перевёрнута и все мысли только о «Сочи», - говорит Барриос клубной пресс-службе «Зенита».

Именно с «Сочи» питерцы сыграют завтра, 25 ноября в рамках 16 тура Премьер-лиги.

Ранее колумбиец вспомнил свой неудавшийся трансфер в клуб-середняк Английской премьер-лиги.