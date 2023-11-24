Российские ​судьи проведут зимний сбор в Турции

В зимнее межсезонье в Турции состоится сбор российских судей. Об этом рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

«Экономика и погода ведут нас в Турцию при всей любви к Сочи», - сказал Каманцев журналистам.

Отметим, что в чемпионате России в 2023 году осталось провести три тура. После первого круга лидером в турнирной таблице является «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два зачётных балла.

Стоит сказать, что на субботнем матче между ЦСКА и «Динамо» будет тестироваться система офсайдных линий.