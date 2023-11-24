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Игроки «Факела» отправились в Казань поездом и самолётом фото

24 Ноября 2023 • 18:08 Комментировать
Рубин
...
Факел
1 2.03 X 3.30 2 4.10
26.11 16:30

Игроки воронежского «Факела» отправились в Казань, где в грядущее воскресенье им предстоит сыграть с ещё одним осенним клубом-сенсацией РПЛ – местным «Рубином». Пресс-служба клуба поделилась несколькими фото футболистов из вагона поезда.

Дорога «огнеопасных» на игру состоит из двух этапов. Первый – поезд из Воронежа – в Москву, а второй – самолёт из столицы России – в Казань.

Напомним, что «Рубин» и «Факел» довольно долго не проигрывают в официальных матчах, казанцы – с начала октября, а воронежцы – с конца сентября. Игра «Рубин» - «Факел» состоится в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток по московскому и казанскому времени прозвучит в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
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