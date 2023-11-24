Игроки воронежского «Факела» отправились в Казань, где в грядущее воскресенье им предстоит сыграть с ещё одним осенним клубом-сенсацией РПЛ – местным «Рубином». Пресс-служба клуба поделилась несколькими фото футболистов из вагона поезда.

Дорога «огнеопасных» на игру состоит из двух этапов. Первый – поезд из Воронежа – в Москву, а второй – самолёт из столицы России – в Казань.

Напомним, что «Рубин» и «Факел» довольно долго не проигрывают в официальных матчах, казанцы – с начала октября, а воронежцы – с конца сентября. Игра «Рубин» - «Факел» состоится в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток по московскому и казанскому времени прозвучит в 16:30.