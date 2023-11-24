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Запасную арену «Рубина» ждёт реконструкция

24 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать

Центральный стадион Казани видел немало побед местного «Рубина», в том числе и два знаменитых чемпионства в 2008 и 2009 годах. Однако уже почти 10 лет «Рубин» выступает на новой «Ак Барс Арене» на противоположном берегу Казанки, но периодически возвращается на Центральный стадион.

Как сообщает на городском портале Казани мэр города Ильсур Метшин, в ближайшие полгода Центральный ожидает реконструкция. В рамках неё на арене заменят старые пластиковые сидения – на новые, обновят беговые дорожки, отремонтируют крышу, фасад арены, инженерные сети и обновят входные группы.

Обновлённой арене предстоит принять легкоатлетические соревнования игр БРИКС – они запланированы на грядущее лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ильсур Метшин
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