«Краснодар» не намерен отпускать Агкацева зимой

В «Краснодаре» грядущей зимой не намерены проводить изменения во вратарской позиции.

По информации журналиста Анара Ибрагимова из Legalbet, в лидере РПЛ видят во втором вратаре команды Станиславе Агкацеве достойную замену Матвею Сафонову на случай, если основной голкипер получит повреждение. Поэтому на предложения других клубов о трансфере Агкацева «быки» намерены ответить отказом. Источник добавляет, что к Агкацеву присматриваются «Зенит» и «Спартак».

В этом сезоне Агкацев – дублёр Сафонова, Станислав играет исключительно в Кубке России. В активе 21-летнего вратаря шесть матчей, в которых он пропустил девять голов и дважды сохранил ворота своей команды «сухими».