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​Гладилин: У «Крыльев Советов» больше шансов на победу в матче с «Локомотивом» эксклюзив

24 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
Через 19 ч. 5 мин.

Футбольный эксперт Валерий Гладилин дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о субботнем матче 16-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

- У кого больше шансов победить в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»?

- У самарцев. Они не закрепощены ничем. Команда набрала уже столько очков, сколько от нее никто не ждал. Тем более, даже задачи попадания в пятерку у клуба не стояло. А они сейчас идут в группе лидеров. У команды поставленная игра, футболисты играют раскрепощено, смело. Придет много болельщиков на матч с «Локомотивом». Поэтому предпочтение отдаю «Крыльям Советов».

- Но у «железнодорожников» состав лучше, согласны с этим?

- Это тот же вариант, как у «Балтики» со «Спартаком». У «Локомотива» и состав лучше, и материальная сторона выше, но пока тоже нет игры. Та же болезнь, что и у «Спартака». Игра строится упрощенно, на Дзюбу. Пока нет игры, сложно на выезде соперничать с командой, у которой высокая мотивация, и которая умеет играть в футбол.

- «Крылья Советов» смогут удержаться наверху хотя бы до зимней паузы или будут утрачивать свои позиции?

- Будут скатываться, потому что ресурса маловато. Хотя ребята стараются. Если эта команда будет в шестерке – уже хорошо.

Елена Григорьевская

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