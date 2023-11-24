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Зобнин не полетел вместе со «Спартаком» в Калининград

24 Ноября 2023 • 16:53 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не полетел вместе с командой в Калининград на матч 16-го тура РПЛ против «Балтики».

По информации «РБ Спорт», 29-летнего футболиста оставили в Москве по медицинским причинам. При этом отмечается, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, восстанавливавшийся после ушиба бедра, отправился с командой на выезд.

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится завтра, 25 ноября. Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени.

На данный момент «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 15-х калининградцев на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия ещё теги
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