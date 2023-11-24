«Балтика» нацелилась на трёх игроков «Зенита» и «Локомотива» - спонсор клуба согласен на трансферы

Калининградская «Балтика» нацелилась на зимнее приобретение трёх игроков, не первый год выступающих в РПЛ. Речь идёт про полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина и полузащитников «Локомотива» Даниила Куликова и Константина Марадишвили. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

По информации Карпова, средства на трансферы балтийцам выделит титульный спонсор «Ростех», который сильно обеспокоен результатами команды в первом круге. А госкорпорация решительно настроена сохранить клуб в элите российского футбола.

«Балтика» собирается подписывать готовых игроков, которые будут способны помочь клубу не вылететь из РПЛ в этом сезоне, а не молодежь», - объясняет Карпов.

Напомним, что балтийцы идут на 14 месте турнирной таблицы с 12 очками. Столько же – у «Ахмата» с 15 места.