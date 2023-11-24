​Российские сборные могут выступить в Центральной Азии

В 2024 году на турнирах Футбольной ассоциации Центральной Азии могут выступить команды России. Как сообщает Sport24, речь идёт о юношеских сборных в возрастных категориях до 14 и до 17 лет, а также о молодёжной сборной (до 21 года).

Стоит сказать, что летом на турнире в Центральной Азии могла выступить национальная сборная России. Впрочем, Российский футбольный союз тогда отказался от этого варианта, учитывая сроки проведения соревнования.

Отметим, что РФС сейчас находится под санкциями УЕФА и ФИФА, поэтому сборные не участвуют в официальных соревнованиях.