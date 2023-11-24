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Агент Пасторелло: «В Европе знают о Сперцяне»

24 Ноября 2023 • 15:48 Комментировать

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось об имеющемся интересе к армянскому футболисту со стороны туринского «Ювентуса».

«В Европе знают о Сперцяне, но сложно говорить что-то конкретно. «Ювентус»? У меня нет на этот счёт ничего», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл в составе «Краснодара» 18 матчей, отметившись в них семью голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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