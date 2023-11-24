Барриос рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своём сорвавшемся переходе в английский «Ноттингем Форест» в летнее трансферное окно.

Барриос подтвердил слухи о возможном переходе в стан «лесников», отметив, что эта история осталась в прошлом.

«В какой-то момент мы сели всё обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из клуба «Бока Хуниорс». В текущем сезоне 30-летний колумбиец провёл за «сине-бело-голубых» 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 12 туров текущего розыгрыша АПЛ «Ноттингем Форест» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.