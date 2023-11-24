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В «Пари НН» рассказали о подготовке команды к матчу с «Ростовом»

24 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
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26.11 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о подготовке нижегородской команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Ростова».

«Команда давно собралась, сейчас идут тренировки. 21 ноября присоединился вратарь Артур Нигматуллин. Команда полностью готова к тому, чтобы продолжить свою игру в оставшихся матчах», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

Также генеральный директор отметил, что в клубе довольны результатами команды по итогам первого круга. Напомним, в 15 турах РПЛ «Пари НН» набрал 21 очко и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

Матч «Ростов» — «Пари НН» состоится 26 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов

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