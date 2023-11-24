В главных слухах недели вы узнаете, как «Реал» готовится совершить два громких трансфера, и почему на Криштиану Роналду пожаловались соседи. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Холанн и Мбаппе окажутся в «Реале»

В 2024 году «Реал» планирует хорошо поработать на трансферном рынке. Если верить информации из Испании, мадридский гранд может позволить себе сразу несколько громких сделок за счёт больших финансовых возможностей. Так, «сливочные» имеют 128 миллионов евро доступных «наличных» средств, а также 265 миллионов евро кредитных средств, под которые уже найдено финансирование. Кроме того, в недавнем прошлом в Мадриде сократили зарплатную ведомость за счёт уходов Карима Бензема и Эдена Азара. В общем, «Реал» в новом году готов побороться и за Килиана Мбаппе, и за Эрлинга Холанна.

«Реал» принял решение по Анчелотти

И снова о «Реале». Кто будет тренировать команду в следующем сезоне, если действующий контракт Карло Анчелотти истекает летом? Вопрос остаётся обсуждаемым. Поговаривают, что в мадридском клубе приняли важное решение и хотят обсудить с Анчелотти новый контракт, который будет рассчитан ещё на два сезона. Итальянский специалист регулярно говорит о том, что чувствует себя счастливым у руля «сливочных», то есть вероятность пролонгации трудового соглашения довольно высока.

«Ювентус» купит игрока из РПЛ

Из Российской премьер-лиги в европейский топ-чемпионат может уехать ещё один футболист. Есть информация о том, что «Ювентус» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Туринцы якобы просматривали 23-летнего футболиста во время последнего матча национальной сборной Армении. Трансфер может состояться уже зимой, если «старая синьора» договорится о стоимости. Кстати, Сперцяна слухи связывают ещё и с «Фиорентиной».

На Роналду пожаловались соседи

Криштиану Роналду постепенно выходит на закат футбольной карьеры. Вероятно, звёздный португалец уже думает о том, где его семье осесть после того, как им будут повешены бутсы на гвоздь. Похоже, Роналду будет жить в родной Португалии, где он уже несколько лет строит шикарный особняк. На месте строительства есть проблемы с соседями. По данным прессы, люди регулярно жалуются из-за продолжающейся стройки – им мешает пыль, постоянные громкие звуки работ и проблемы с проездом на улице.

Неймар переходил в «ПСЖ» с травмой

Трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» остаётся рекордным – в 2017 году гранд Лиги 1 заплатил за игрока 222 миллиона евро. Неймар во Франции показывал яркий футбол, но, учитывая затраченные средства, трансфер нельзя считать успешным, ведь «ПСЖ» не смог выиграть Лигу чемпионов, а Неймар регулярно проводил время в лазарете. На неделе во Франции сообщили о том, что бразилец переезжал в Париж со стрессовым переломом стопы. Неймара нужно было оперировать, но «ПСЖ» решил рискнуть, ведь такого рода травмы иногда не оказывают серьёзного негативного эффекта на будущее игрока. Риск себя не оправдал – Неймар часто травмировался.

Слухи собирал Александр Тихий.