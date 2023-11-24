Барриос отметил результативность Кассьерры в первом круге РПЛ

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о результативности нападающего Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

«Я всегда говорил: «Дайте Матео время». Когда он перешел в «Зенит», уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра является прирожденным нападающим», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Кассьерра является лидером бомбардирской гонки в Российской премьер-лиге. В 14 сыгранных матчах 26-летний колумбиец забил 12 голов.

По итогам первого круга чемпионата страны петербургский клуб с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице.